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Şehrin kuzeyinde 46 kilometre beton yol yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu ve Kocaali ilçelerine yaklaşık 46 kilometreyi kapsayan arterlerde beton yol çalışmasını hayata geçireceklerini dile getirdi.

SAKARYA 29.03.2021, 16:14
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Şehrin kuzeyinde 46 kilometre beton yol yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Karasu ve Kocaali ilçelerine yaklaşık 46 kilometreyi kapsayan arterlerde beton yol çalışmasını hayata geçireceklerini dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 16 Nisan Cuma günü şehrin kuzey ilçeleri Karasu ve Kocaali’de hayata geçirilecek beton yol çalışmaları için ihaleye çıkacaklarını söyledi. İlk uygulaması Pamukova Karapınar’da yapılan, daha sonra Geyve ve Taraklı’da 37 kilometrelik güzergahlarda gerçekleştiren silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının ardından memnuniyet verici geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Karasu ve Kocaali ilçelerinde de yaklaşık 46 kilometreyi kapsayan arterlerde beton yol çalışmasını hayata geçireceklerini dile getirdi. Yüce, ihale kapsamında 37 bin 785 metreküp silindirle sıkıştırılmış betonun yollara serileceğini ifade etti.
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