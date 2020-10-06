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Şehrin göbeğindeki boş arazi vatandaşların korkulu rüyası oldu
SAKARYA’NIN ERENLER İLÇESİNDE BULUNAN BOŞ VE METRUK ARAZİ GÜN BATIMI SONRASINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANANLARIN ADRESİ OLURKEN BU DURUM BÖLGEDEN GEÇEN İNSANLARI KORKUTUYOR. BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR ARAZİDE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNİN YAPILMASINI İSTEDİ.
SAKARYA 06.10.2020, 12:05
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan boş ve metruk arazi gün batımı sonrasında alkol ve uyuşturucu kullananların adresi olurken bu durum bölgeden geçen insanları korkutuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar arazide çevre düzenlemelerinin yapılmasını istedi.
Adnan Menderes Caddesi ile Sakarbaba Caddesi arasında kalan ve özel bir ortaokulun yanında bulunan boş ve metruk arazi gün batımı sonrasında alkol ve uyuşturucu kullananların yeni adresi oldu. Gün batımı sonrasında araziye gelenler alkol ve uyuşturucu alıp bölgedeki vatandaşları rahatsız ediyor. Bölgede oturan insanlar, adeta kabusları olan bu duruma ise bir an önce çözüm yolu bulunmasını istiyorlar.
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