Şehrin göbeğinde şüpheli valiz paniği

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Gar Meydanı üzerine bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen valizin içerisinden kişisel eşya ve giysiler çıktı.

Olay, şehrin en işlek noktalarından biri olan Gar Meydanı üzerinde meydana geldi. Gar Meydanı’na bırakılan şüpheli valiz paniğe sebep oldu. Endişelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, emniyeti sağlayabilmek için meydanı boşaltarak şerit çekti. Daha sonrasında adrese gelen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bomba imha uzmanınca yapılan kontroller neticesinde valizden kişisel eşya ve giysiler çıktı. Valiz ve çevresindeki eşyalar Cumhuriyet Polis Merkezine götürüldü.