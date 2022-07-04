Şehrin caddeleri çiçek bahçesi gibi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla şehrin sokakları 7 yüz bin adet begonya ile donatılıyor. Şehir bu çalışmayla birlikte bir çiçek bahçesi gibi olacak. İşlemler bittiğinde merkez ilçelerdeki birçok cadde ve sokak çiçeklendirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin cadde ve sokaklarında yaz hazırlıklarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde şehrin yolları, adeta bir çiçek bahçesine dönüşüyor. Günün erken saatlerinde mesaiye başlayan ekipler, en çok kullanılan güzergahlarda, yolların refüj bölümlerine çiçek dikimi yapıyor.

Adnan Menderes Caddesi’nde başlayan çalışmalarla yollar begonya çiçekleriyle donatılıyor. Şehri yaza hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, dikim işlemi bittiğinde vatandaşlara güzel bir manzara sunacak. Bu çalışma Adapazarı, Serdivan ve Erenler gibi merkez ilçelerde, yoğun şekilde kullanılan ana arterlerde sürdürülecek.

Park ve Bahçeler Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Doğa harikası olan, dünyanın adeta bir mozaiği şehrimizde yaz hazırlıklarımızda sokakları çiçeklerle donatıyoruz. Kısa bir süre içinde tamamlayacağımız çalışmayla Adnan Menderes, Bosna, Milli Egemenlik, Sedat Kirtetepe Caddeleri, Kipa Kavşağı, İzmit Caddesi, Sakarbaba, Muhsin Yazıcıoğlu, İlhan Aras Caddesi gibi alanları çiçeklendireceğiz. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz” denildi.