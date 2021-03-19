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Şehit aileleri unutulmadı
Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü şehit ailelerine misafir oldu.
SAKARYA 19.03.2021, 17:40
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Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü şehit ailelerine misafir oldu.Ailelere 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına hediye takdim edildi. 18 Mart’ın kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirten aileler, ziyaretlerden duydukları mutluluğu ve memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.