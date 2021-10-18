Şehidin ismi artık o parkta yaşayacak

Adapazarı Belediyesi, 3 bin 945 metrekarelik alanda inşa ettiği parka Irak’ın Kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in adını verdi.

Adapazarı Belediyesi, Yağcılar Mahallesi 1423 no’lu sokakta 3 bin 945 metrekarelik alanda inşa ettiği parka Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir’in adını verdi. İçerisinde dinlenme kısımları, koşu yolu, çocuk ve spor parklarının bulunduğu alan kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete açıldı. Şehit Ömer Özdemir’e duydukları minneti bu parkla taçlandırdıklarını vurgulayan Başkan Işıksu, “Şehidimiz Ömer Özdemir kardeşimizin ailesiyle istişarelerde bulunduk. Kendilerine böyle bir fikrimiz olduğunu ilettik. Oldukça memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Harekete geçtik ve meclisimizden de onay alarak Yağcılar mahallemizde şehidimiz adına geniş bir alanda park inşasına başladık. İçerisinde dinlenme kısımları, yürüyüş yolu, çocuk ve spor parklarının da olduğu bir alanı kısa süre içerisinde hemşerilerimizin kullanımına sunduk. Her bir şehidimize, her bir vatan evladımıza minnettarız. Onlar vatanlarını yaşatmak için toprağa düştüler, bizler de onların aziz hatırasını ilelebet yaşatacağız” dedi.