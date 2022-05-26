SEAH’ta dünya MS günü sempozyumu

Dünya Multipl Skleroz günü çerçevesinde Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastalığın tedavi seçenekleri, ülkenin bu hastalıktaki geldiği son durum hakkında sempozyum gerçekleştirilecek.

Uluslararası Multipl Skleroz (MS) Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2009’dan itibaren Mayıs ayının son Çarşamba günü ’Dünya MS Günü’ olarak ilan edildi. Bu çerçevede, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalığın tedavi seçenekleri, ülkenin hastalıktaki son durumu ve hasta öykülerinin anlatılacağı sempozyum gerçekleşecek. 29 Mayıs günü SEAH Konferans salonunda gerçekleşecek olan sempozyuma tüm vatandaşlar davet edildi.