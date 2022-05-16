SEAH’ta anne ruh sağlığı farkındalık etkinliği

Anne Ruh Sağlığı Haftası sebebiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kurularak etkinlik düzenlendi. Bu çerçevede anne ve anne adayları, Perinatal Psikiyatri hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

SEAH Kalite Direktörlüğü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalının işbirliği ve hastane yönetiminin desteğiyle, anne ruh sağlığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kurularak etkinlik düzenlendi. Etkinlik süresince sağlık çalışanları, anneler, anne adayları ve yakınları anne ruh sağlığının önemi ve Perinatal Psikiyatri hizmetleri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca Lohusa-Cerrahi Servisinde yatmakta olan tüm anneler ziyaret edilerek Kalite Direktörlüğü çalışanları ve Kadın Doğum Polikliniği Sorumlu Ebe tarafından konu ile ilgili bilgilendirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı, Kadın Doğum Poliklinikleri ve Kliniklerinde depreson taraması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gebelik ve doğum sonrası depresyon durumları ile yakından ilgilendiklerini, risk altında olan anne adayları ve annelerin Perinatal Psikiyatri Polikliniğine yönlendirildiğini, bu süreçte gebeleri ve anneleri yaşadıkları depresyonla yalnız bırakmadıklarını ifade etti.

“Annelerin yaşayacağı depresyon hem anneyi hem bebeği hem de toplumu etkiler”

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Esra Yazıcı, anne ruh sağlığının önemine dikkat çekerek, “Annelerin yaşayacağı depresyon hem anneyi hem bebeği hem de toplumu etkiler dolayısıyla tespit ve tedavisi önemlidir. Bugün depresif belirtilerin görülmesi, annenin depresyonda olması bugün annenin sağlığını etkilediği gibi yıllar sonrasında çocuk sağlığına da etkisi olduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Annelerin yalnızca depresyon riski yönünden değerlendirilmesi annelere depresyon hakkında farkındalık oluşması dışında herhangi bir katkı sağlamayacak olup, gerekli tıbbi desteği almaması durumunda depresyon tedavi edilemeyecektir. Haliyle bizim bakış açımıza göre sağlıklı nesillerden bahsedebilmek için sağlıklı annelerden söz edebiliyor olmalıyız. Bu bağlamda erken tanı ve tedavi hizmetlerine doğrudan erişimin sağlanması annenin, ailenin ve dolayısıyla toplumun bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyilik halinin sürdürülmesinde olumlu katkılar sağlayacaktır” dedi.