SAYEM’den istihdama büyük katkı

Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet Bakanlığı ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurumla iş birliği yapan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM), 2021 yılında 16 bin 500’e yakın belgelendirme yaparak istihdama katkıda bulundu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM), 2021 yılında yeni iş birliği protokolleriyle mesleki belgelendirme faaliyetlerini artırarak Türkiye genelinde birçok insana ulaştı ve istihdama katkıda bulundu. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen SAYEM, SUBÜ’nün topluma hizmet misyonunun gerçekleşmesinde önemli bir rol üstleniyor. Merkez tarafından 2021 yılında 16 bin 500’e yakın aday belgelendirilirken uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında ise 3 bin 200’e yakın adayın başvurusu onaylanarak bin 500 adaya sertifika verildi. Orman Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda yaklaşık 8 bin aday, Jandarma Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda ise yaklaşık 3 bin 600 aday belgelendirildi. Birçok belediyeyle de vatandaşların faydalanabileceği iş birliği protokolleri imzalandı. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve özel sektör kuruluşlarıyla protokoller imzalandı. Merkez, 2022 yılında yeni yeterlilikler elde etmeyi ve başlanılan çalışmaları genişleterek tüm Türkiye’ye yaymayı hedefliyor.