SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan ‘TÜBİTAK 2247-C Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR)’ kapsamında Sakarya Üniversitesinden 10 öğrenci desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından hazırlanan Star Programı kapsamında SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri Betül Sena Çağlar, Kübra Kısmet, Veysel Doğan ve Muhammed Emin Güzel, İlahiyat Fakültesi öğrencisi Feyza Bakay, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencisi Mehmet Enes Tezçakar, Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Merve Dayanç ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Osman Numan Oğuz, Tıp Fakültesi öğrencileri Merve Nur İnce ve Samet Cırık yürütülen TÜBİTAK projelerinde çalışma hakkı kazandı. Öğrenciler bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL burs alacak. 145 farklı üniversiteden bin 359 farklı projede yer almak üzere bin 500 lisans öğrencisinin desteklendiği programda öğrenciler, Sakarya Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan projelerin yanı sıra, diğer üniversite, enstitü ve özel şirketlerin bünyesindeki projelerde de görev alacaklar.

Öğrencilerini tebrik eden SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan lisans düzeyindeki Ar-Ge projelerinde öğrencilerinin görev almalarını desteklediklerini belirterek, “Bu desteğimizle öğrencilerimiz mezun olduktan sonra gerek lisansüstü sürece uyum sağlamada, gerekse sanayiye adaptasyonda büyük avantaj kazanıyor. Sektör firmalarının Ar-Ge merkezleriyle koordineli olarak yürütülecek programlar ile Ülkemize Ar-Ge tecrübesi kazanmış lisans mezunları kazandıracağız. Bu sayede Sakarya Üniversitesinde üretilen bilgi ve tecrübenin, ülkemizin diğer resmi kurumlarına ve sanayiye aktarılması da sağlanacak” dedi.