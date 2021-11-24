SAÜ’lü öğrencilerden köy okuluna destek kampanyası

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) Öğrenci Topluluğu, “Bir Kalem Bir Gelecek” bir köy okuluna yardım kampanyası başlattı.

Şanlıurfa’nın Kurucahöyük köyündeki Kurucahöyük İlkokulu öğrencileri için düzenlenen kampanya kapsamında ilkokul seviyesinde okuma kitabı ve kırtasiye malzemeleri toplanıyor. Topluluk Öğrenci Başkanı Şahnur Şerefoğlu, ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçlarına katkıda bulunmak ve okumaya olan sevgilerini desteklemek amacı ile topluluk olarak böyle bir kampanya başlattıklarını ve Sakarya Üniversitesinin hemen hemen her bölümünden çok iyi geri dönüşler ve katkılar aldıklarını belirtti. Hedeflerinin bu kampanyayı büyüterek bir kütüphane projesine dönüştürmek olduğunu açıkladı.

Köy okulundaki öğrencilere katkıda bulunmak isteyenlerin yeni veya temiz ikinci el; ilkokul seviyesi okuma kitapları ve kırtasiye malzemeleri kabul ediliyor. Teslim Yeri ise: SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi 2. Kat IEEE Öğrenci Topluluk Odası olarak belirlendi.