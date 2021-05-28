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SAÜ’den aşı farkındalığı yarışması birinciliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün korona virüs ile mücadelede aşı farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği afiş ve animasyon yarışması sonuçlandı. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Serap Çetinkaya Özdemir ‘Covid-19’a karşı Aşılı Dünya’ adlı animasyonuyla birinci oldu.

SAKARYA 28.05.2021, 16:49
SAÜ’den aşı farkındalığı yarışması birinciliği

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nün korona virüs ile mücadelede aşı farkındalığını artırmak amacıyla düzenlediği afiş ve animasyon yarışması sonuçlandı. Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Dr. Serap Çetinkaya Özdemir ‘Covid-19’a karşı Aşılı Dünya’ adlı animasyonuyla birinci oldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik öğrencisi Hilal Korkut, ‘Sağlıklı yarınlar için aşı ol’ temalı afişiyle ikincilik, İEÜ Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Şehri Sude Çoban da ‘Daha güzel bir hayat için aşı ol’ afişiyle üçüncülük elde etti. Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan İEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Öğce, “Hala sırası gelmesine rağmen aşı olmayan ya da bu konuda çekincesi olan bazı kişilerin olduğunu görüyoruz. Aşılanma, salgına karşı elimizde bulunan en büyük güç. Aşının virüse karşı koruyucu etkisi olduğu son derece açık. Tereddüt duymadan, aşılanma sürecini hızlıca tamamlamalıyız” diye konuştu.
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