SAÜ’de korona virüs antikor testleri başladı

Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde korona virüs tanısına yönelik antikor testleri uygulaması başlatıldı.

SAÜ Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde korona virüs tanısına yönelik antikor testleri uygulaması başlatıldı. Konu ile ilgili Sakarya Üniversitesi’nden yapılan açıklamada:

"Korona virüs pandemisinde virüsle karşılaşılıp karşılaşılmadığı ya da virüse karşı bağışıklık oluşup oluşmadığı antikor testleriyle anlaşılabiliyor. Antikor testleri, kişinin kanında virüse karşı antikor olup olmadığını test etmek için yapılıyor. Koldan kan örneği alınıp üniversite laboratuvarında araştırılarak yapılacak Covid-19 IgM ve Covid-19 IgG testlerinin sonuçları, örnek alınmasından iki saat sonra verilecek. Test sonuç raporu Mediko Sosyal Merkezinden basılı bir şekilde alınabileceği gibi, sonuçlara e-posta yoluyla da erişilebilecek. Örnek alınma işlemleri SAÜ Esentepe Kampüsü Mediko-Sosyal Merkezinde yapılacak. Örnekler koldan 5 santimetre küp kan alınarak yapılacak. Örnek alınma saatleri 09.30-15.30 arasında olacak. Bilgi için 0 (264) 295 53 02 telefon numarası ile iletişime geçilebilir" ifadeleri kullanıldı.