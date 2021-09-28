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SAÜ’de aşı ve test noktası kuruldu

SAÜ Rektörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Esentepe Kampüsü Mediko Sağlık Merkezinde aşı ve PCR test noktası kuruldu.

SAKARYA 28.09.2021, 16:46
SAÜ’de aşı ve test noktası kuruldu

SAÜ Rektörlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla Esentepe Kampüsü Mediko Sağlık Merkezinde aşı ve PCR test noktası kuruldu.

Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 2021-2022 eğitim dönemi güz yarıyılının başlamasıyla birlikte İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Üniversitenin Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Mediko Sağlık Merkezinde aşı ve PCR test noktası oluşturuldu. Aşısı olmayanlar PCR testi vermeden derslere giremezken öğrencilere kolaylık olması için oluşturulan noktada, testler ve aşı uygulamaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Korona virüse karşı aşısız öğrencilerin aşılanması ve PCR testlerinin alınmasına yönelik hizmet veren noktada sağlık personeli tarafından mesai saatleri içerisinde test işlemleri gerçekleştirilirken, aşılama için ise öğrenciler saat 19.00’a kadar hizmet alabiliyor.

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