SAÜ Tıp Fakültesinde devir teslim

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesinde Dekanlık devir teslim töreni yapıldı.

Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende 2012 yılından beri dekanlık görevini yürüten Prof. Dr. Ramazan Akdemir, görevini Prof. Dr. Oğuz Karabay’a devretti. Törene Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman ile fakülte akademik ve idari personeli de katıldı.