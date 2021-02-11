SAÜ, SGK ile Türkiye’de örnek olacak bir proje başlatıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir’in öncülüğünde, İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile birlikte Türkiye’de örnek olacak bir proje başlatılıyor.

SAÜ SBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümüne yeni eklenen ‘İşgücü Piyasasında Kurumsal Uygulamalar’ dersi, sektör temsilcileri ve uzmanlar tarafından verilecek. Türkiye’de bu alanda ilk olacak projede İŞKUR ve SGK Sakarya il müdürlüklerinden gelecek uzmanlar, öğrencilere sosyal güvenlik, toplu iş hukuku ve iş güvenliği gibi konularda sektöre özgü bilgiler verecek.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özdemir, ‘İşgücü Piyasasında Kurumsal Uygulamalar’ dersi ile bölüm öğrencilerinin mezun olmadan iş dünyasından uygulamaya dönük bilgilere de sahip olacaklarını belirterek, dersi İŞKUR ve SGK Sakarya il müdürleri ve bu kurumlardan gelecek uzmanların vereceğini söyledi. Çalışma Ekonomisi bölümünün ise sadece yapılandırma ve yönlendirmeye yönelik akademik müdahalesi olacağını ifade eden Özdemir, bölüm olarak son dönemde yapmış oldukları düzenlemelerle yenilikçi eğitim müfredatları inşa ettiklerini kaydetti.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün akademik olarak işgücü piyasalarının tematik olarak nasıl işlediğini anlamaya yönelik olduğunu ifade eden Prof. Dr. M. Çağlar Özdemir , “Bölümümüz alan olarak hem İŞKUR hem de SGK ile doğrudan muhataptır. Öğrencilerimiz sosyal güvenlik, toplu iş hukuku, iş güvenliği gibi tematik dersler alır ve işgücü piyasası bağlamında çalışma ekonomisi çalışır. Öğrencilerimizin teorik bilgilerin yanında pratik bilgileri de edinebilecekleri bir uygulama başlatmak istedik. Bu doğrultuda İŞKUR ve SGK ile işbirliği yaparak, bu kurumların şu anda hali hazırda yürütmüş oldukları kurumsal uygulamaları öğrencilere bir ders olarak vereceğiz. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümüne ‘İşgücü Piyasasında Kurumsal Uygulamalar’ isimli bir ders açılacak ve bu ders, önümüzdeki dönemde öğrencilerin 14 haftalık ders programına işlenecek. Bu anlamda Türkiye’ye de örnek olabilecek bir proje” dedi.