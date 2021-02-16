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SAÜ Kampüsünde kartpostallık kar görüntüleri
Sakarya’da etkili olan kar yağışının ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsünde kartpostallık görüntüler oluştu.
SAKARYA 16.02.2021, 17:52
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Sakarya’da etkili olan kar yağışının ardından Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Esentepe Kampüsünde kartpostallık görüntüler oluştu.Serdivan ilçesinin yüksek kesiminde bulunan Esentepe Kampüsü, yoğun kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kampüste kar yağışı sonrasında oluşan manzaralarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaşan kampüste, karla mücadele araçları buzlanma riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.