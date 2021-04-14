SAÜ devlet üniversiteleri arasında bir ilke imza attı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde açılan İslam İktisadı ve Finans bölümü devlet üniversiteleri arasında bu alanda açılmış ilk lisans bölümü olma özelliğini taşıyor.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde kurulan İslam İktisadı ve Finans bölümü ile hem katılım finans sektörünün hem de akademinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye’deki devlet üniversitelerinde bu alanda açılmış ilk bölüm olma özelliğini taşıyor. İslam İktisadı ve Finans Bölümü mezunlarının katılım bankalarında, katılım sigortacılığı şirketlerinde ve tasarrufa dayalı faizsiz finans hizmeti veren şirketlerdeki iş gücü talebini karşılaması hedefleniyor.

İslam İktisadı ve Finans bölümünden mezun olacak öğrenciler, katılım bankacılığı, katılım sigortacılığı, tasarrufa dayalı faizsiz finans kurumları, danışma kurullarının sekreterliği, faizsiz portföy şirketleri, faizsiz finans ilkelerine sahip yayınevleri, dernek ve mesleki birlikler ve Ekonomi Reform Eylem Planı ile gerçekleştirilecek olan gelişmelerle birlikte, İslam İktisadı ve Finans bölümü mezunlarının istihdam olanakları da artmış olacak.

2012 yılından beri devam eden Sakarya Üniversitesi bünyesinde bulunan İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştaylar, kongreler, konferanslar ve diğer akademik faaliyetler, üniversitenin bu alanda oldukça önemli bir bilgi ve tecrübe birikimine sahip olduğunun göstermektedir. İslam İktisadı ve Finans bölümü, İSEFAM’ın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile desteklenecek ve gelen öğrencilere akademik gelişimlerine yönelik zengin imkânlar sunulacaktır.