SASKİ’den muhtemel su kesintilerine karşı önlem

SASKİ muhtemel su kesintilerine karşı şehrin birçok bölgesinde içme suyu deposu inşa çalışmalarına devam ediyor. SASKİ ekipleri ihtiyaç duyulan bölgelerde 25-50 metreküp içme suyu prekast depolarının montaj çalışmalarını tamamlayarak şebeke sistemine dahil etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), muhtemel su kesintilerine karşı şehrin birçok bölgesinde onlarca betonarme içme suyu deposu inşa çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda SASKİ ekipleri Akyazı ilçesinin Madenler, Haydarlar, Beldibi, Boztepe, Ballıkaya ve Karapürçek ilçesinin Ahmediye Mahallelerinde yalıtım izolasyonları tamamlanmış 25-50 metreküp içme suyu prekast depolarının montaj çalışmalarını tamamlayarak şebeke sistemine dahil etti.

Konu ile Büyükşehir SASKİ’den yapılan açıklamada, “Küresel ısınma ve yaşanan iklim değişiklikleri ile birlikte dünyada suyun önemi gün gün artarken, suyun korunması ve depolanması hususu da büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bu kapsamda Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ olarak şehir genelinde 25-50 m arasında çeşitli kapasitelerde yeni içme suyu depoları inşa ediyor ve ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştiriyoruz. Ekiplerimiz son olarak Akyazı ilçesinin Madenler, Haydarlar, Beldibi, Boztepe, Ballıkaya ve Karapürçek ilçesinin Ahmediye Mahallelerinde yalıtım izolasyonları tamamlanmış 25-50 m içme suyu prekast depolarının montaj çalışmalarını tamamlayarak şebeke sistemine dahil etti. Vatandaşlarımızın kesintisiz içme suyu ihtiyacının depolanması için yatırım programımız kapsamında şehir genelinde içme suyu deposu inşası ve montajına devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.