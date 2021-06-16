SASKİ’den Kaynarca ilçesine şube müdürlüğü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Kaynarca ilçesine Şube Müdürlüğü kurdu. Şube Müdürü Ali Osman Gürsoy, ilk ziyaretini ilçe muhtarlar derneğine yaptı.

Kaynarca ilçesine Şube Müdürü olarak atanan Ali Osman Gürsoy ilk ziyaretini İlçe Muhtarlar Derneğine yaptı. Kaynarca Muhtarlar Derneğinde muhtarların talep ve isteklerini dinleyen Ali Osman Gürsoy’a, muhtarlar hayırlı olsun dileğinde bulundular.

Kaynarca Muhtarlar Derneği Başkanı Türkan Öner konu ile ilgili, “Bundan 2 ay önce Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ile Kaynarcalı muhtarlar olarak toplantı yapmıştık. Toplantıda Başkanımız Ekrem Yüce’den müdüriyet isteğimiz oldu ve bu isteğimiz kabul gördü. Kaynarcalı muhtarlar olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye, müdüriyet kurulmasında çok büyük emekleri olan SASKİ Genel Müdürümüz Yiğit Turan’a ilçe halkı ve muhtarlar adına teşekkür ediyorum. İlçemize Şube Müdürü olarak atanan Ali Osman Gürsoy arkadaşımıza da hayırlı olmasını diliyorum. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Toplantıya SASKi Ferizli-Söğütlü Şube Müdürü Mustafa İşbitiren’de katıldı.