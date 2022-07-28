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SASKİ uyardı: O mahallelerde kesinti uygulanacak

Sakarya Büyükşehir SASKİ tarafından Akyazı’nın Fatih, Ömercikler, Konuralp, Gazisüleymanpaşa, Yunusemre, Yeni, İnönü, Hastane ve Karaçalılık Mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmında 29 Haziran Cuma günü saat 21.00’dan 30 Haziran Cumartesi saat 09.00’a kadar su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

SAKARYA 28.07.2022, 13:49
SASKİ uyardı: O mahallelerde kesinti uygulanacak

Sakarya Büyükşehir SASKİ tarafından Akyazı’nın Fatih, Ömercikler, Konuralp, Gazisüleymanpaşa, Yunusemre, Yeni, İnönü, Hastane ve Karaçalılık Mahalleleri ile Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmında 29 Haziran Cuma günü saat 21.00’dan 30 Haziran Cumartesi saat 09.00’a kadar su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Akyazı’da planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 29.07.2022 saat 21.00’dan 30.07.2022 saat 09.00’a kadar Merkez Mahalleler olan; Fatih, Ömercikler, Konuralp, Gazisüleymanpaşa, Yunusemre, Yeni, İnönü, Hastane ve Karaçalılık Mahallelerinin tamamı ve Cumhuriyet Mahallesinin bir kısmında ana boru arızası ve 5 bin metreküp içmesuyu deposundaki vana değişimi dolayısıyla su kesintisi yaşanacak. Yapılan açıklamada, “vatandaşlarımızın verilen tarihleri göz önünde bulundurmaları önemle rica olunur. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.

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