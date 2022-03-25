SASKİ kentin her noktasına dokunuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ, yenileme ve imalat çalışması doğrultusunda Geyve ilçesinde iki mahallenin içme suyu altyapısını güçlendirecek toplamda 2 bin 300 metrelik içme suyu hattını tamamlayarak hizmete açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kent genelinde altyapıyı sorunsuz hale getirmek, daha kaliteli bir hizmet sunmak için gündüz-gece demeden çalışıyor. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, kent merkezi ve 16 ilçede içme suyu altyapısına önemli yatırımlar yaptı. Son çalışma ise kentin güney bölgesindeki, Geyve ilçesinde yapıldı. İlçedeki Doğançay Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlamış hat yenilendi, yerine 600 metrelik yeni bir hat döşendi. Ayrıca Örencik Mahallesi’nde yüksek noktalarda bulunan yerleşimlere su ulaştırmak için kırsalda bin 700 metre içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Yapılan bu yatırımla birlikte bölgeye uzun yıllar sorunsuz hizmet verecek bir altyapı kazandırıldı.