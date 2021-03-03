Sapanca Gölü’nü besleyen dere SASKİ ekiplerince temizlendi

Sapanca Gölü’nü besleyen dere yataklarından biri olan Kurtköy Deresi’nin çevresine bırakılan atık madde ve çöpler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri tarafından temizlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), rutin olarak gerçekleştirilen su kaynakları ve çevresinin temizlik çalışmaları kapsamında Kurtköy Deresi’nin etrafını temizledi. Dere çevresinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarında atık madde ve çöpler ekipler tarafından toplandı. Yapılan temizlik çalışmaları neticesinde çevre kirliliğinin önüne geçilirken vatandaşlara da temizlik konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu. Bu kapsamda konuyla ilgili SASKİ’den yapılan açıklamada, “Sakarya’nın doğasını ve suyunu korumak asli görevlerimizdendir. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmaları sayesinde su kaynaklarımızın ve çevresinin kirlenmesinin önüne geçiyoruz. Vatandaşlarımızın da çevre temizliği konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.