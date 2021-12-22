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Sapanca Gölü 10 günde 22 santimetre yükseldi

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde SASKİ tarafından seviye tespit çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında ekipler, gölün seviyesinin 10 gün de 22 santimetre yükseldiğini tespit etti.

SAKARYA 22.12.2021, 12:58
Sapanca Gölü 10 günde 22 santimetre yükseldi

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde SASKİ tarafından seviye tespit çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında ekipler, gölün seviyesinin 10 gün de 22 santimetre yükseldiğini tespit etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) şehirdeki doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere en sağlıklı şekilde aktarılması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’nı, Kocaeli’nin ise su ihtiyacının yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde gölü besleyen kaynakları takip eden ekipler, olumsuz görülen durumlara anında müdahale ediyor. Bu doğrultuda Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesinde bulunan SASKİ İçme Suyu Tesisleri’ni ziyaret eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, havzanın muhafazası amacıyla kullanılan araç ve ekipmanları yerinde inceledi. Başkan Yüce, ayrıca görevli ekiple birlikte göl seviyesinin son ölçümünü yaptı. Yaptığı incelemeler sonrası güzel haberi paylaşan Yüce, suyun kalitesi ve kullanımı noktasında yürütülen çalışmalar ile son yağışlarla birlikte 10 gün önce 31.47 metre olan seviyenin, 22 santim yükselerek 31.69 metreye yükseldiğini açıkladı.

"Doğal kaynakların korunması konusunda hassasiyetimiz var"

Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Yüce, "Sapanca Gölü’müz ve tüm doğal kaynakların korunması konusunda hassasiyetimiz var. Gelecekte kıymeti çok daha fazla artacak olan içilebilir su kaynaklarının korunması ve bizden sonraki nesillere aktarılabilmesi çok önemlidir. Bilindiği üzere Türkiye genelinde birçok gölün ve kaynağın kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığı günümüzde, bu noktada yürütülen çalışmaların önemi de artmıştır. Bu düşünceyle SASKİ olarak suyumuzun muhafazası için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Görmüş olduğumuz dağlarda, ovalarda gölümüzü besleyen kaynakların kullanımını denetliyor ve doğamıza zarar verecek her türlü tehdidin önüne geçmek için ciddi bir tutum sergiliyoruz. Bu sayede suyumuzun varlığını en sağlıklı şekilde sürdürmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Seviyenin maksimum noktaya ulaşması için gayretle çalışıyoruz"

Ölçümlerde alınan sonuçların sevindirici olduğunu ifade eden Yüce, "SASKİ’mizin Esentepe’de bulunan tesislerine bir ziyaretimiz oldu. Burada görevli uzman personelimizle yaptığımız ölçümlerde su seviyesinin 31.69 metre olduğunu tespit ettik. Su seviyesi gerçekten güzel bir aşama kaydetti. Verilerle açıklayacak olursak 10 gün önce 31.47 metre olan seviye, 22 santim yükselerek 31.69 metreye ulaşmış. Bu noktada rahmetin, bereketli yağışların rolü çok büyüktür. Ayrıca bir de yürütülen sıkı denetleme ve kontrollerle su kullanımını ve çevresel faktörleri yakın takibe alarak seviyenin maksimum noktaya ulaşması için gayretle çalışıyoruz. Halkımıza en kaliteli içme suyunu sunmak, kaynaklarımızı geleceğe taşımak için çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

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