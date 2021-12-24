Şansal Büyüka AKM’de sevenleriyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında spor yayıncılığında 50 yılı geride bırakan Şansal Büyüka, ‘Futbola Dair’ isimli söyleşi programına konuk oldu.

AKM’de gerçekleştirilen ve Moderatörlüğünü Yunus Emre Karahan’ın üstlendiği programda Sakaryaspor’un kuruluşuna tanıklık eden Erol Girişken, Sakaryaspor’un kurucu futbolcusu Zeki Aydıntepe, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel, bürokratlar, gençler ve spor insanları yer aldı. Şansal Büyüka, şehir anıları, meslek hayatı ve Sakaryaspor’a dair önemli paylaşımlarda bulundu.

Sakaryalı olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Şansal Büyüka, “Yaşama, hayata, toplumsal değerlere, geçmişime dair ne varsa hepsi bu toprakların içinde. Bu şehir ve bu hava bana iyi geliyor. Gençliğimde yaz aylarımı köyde geçirirdim. Gençlik, olgunluk yıllarımız geçti. O köy izlenimlerini hiç unutamadım. Bende o kadar izler bıraktı ki. Sakarya’da yaşamak, Uzunçarşı’da dolaşmak, Gaga Erol’la muhabbet etmek. Sakarya çok çeşitli kültürleri barındırması ve kardeşçe yaşamasıyla Türkiye’nin çok ayrıcalıklı bir yeridir. Bu topraklarda doğduk, Allah nasip ederse bu topraklarda öleceğiz. Gidecek başka yerimiz yok, olsa bile tercihimiz burası. Sakaryaspor’un büyüklüğü şehir dışından daha iyi anlaşılıyor. Sakaryaspor o kadar büyük kulüp ki İslam Çupi’nin dediği gibi büyüklük 1. liglerle falan tarif edilen bir şey değil. Sakaryaspor tarif edilemez ancak yaşanır. Sakaryalı olmaktan iftihar ediyorum. Her yerde de söylüyorum. Sakaryalı olmak ayrıcalıktır. Evde 10 takım yeşil siyah eşofmanım var. Hayatımın rengidir. Çünkü Sakarya’nın simgesi” dedi.

“Heyecanımızı hiç kaybetmedik”

20 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde sürdürdükleri programa dair anılarını paylaşan Büyüka, “Türkiye’nin en uzun soluklu televizyon programıdır. Reytinglere ambargo koyan çok güzel bir iş yaptık. Açıkcası şimdi konuşurken de hoşuma gidiyor. O dönem televizyonlarda çok önemli iki dizi de oynuyordu. Ancak biz dersimizi iyi çalışıyorduk. Heyecanımızı hiç kaybetmedik, doğruları konuştuk, alın terine saygı duyduk Seyirci sahiciliğinize inanıyorsa sizi sahipleniyor. İnanmazsa sizi ikinci programda terk ediyor. Bugün hala böyle. Tüm bunları üst üste koyduğunuz da halkımızın bizi sevdiğini söyleyebilirim” diye konuştu.

“Spor organizasyonları şehre zenginlik katıyor”

Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden övgüyle bahseden ve ‘Bisiklet Şehri’ unvanının gurur verici olduğunu söyleyen Şansal Büyüka, “Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de sporu seviyor. Sakarya’nın sporuna kattığı değer için teşekkür ediyorum. Bisiklet organizasyonlarını da yakından takip ettim. Öğrendiğim kadarıyla her yıl uluslararası organizasyonlar yapılacakmış. Şehre bir zenginlik katacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Sakaryaspor bir üst ligi hak ediyor”

Tek konsantrasyonunun Sakaryaspor’un bir üst lige çıkması olduğunu söyleyen Şansal Büyüka, “Biz bu liglerin takımı değiliz. Bu sene iyi gidiyoruz. Çok sıkı bir Sakaryasporlu olmama rağmen açık söyleyeyim yönetim şekillerinden, transfer biçimlerinden aşırı derecede şikâyetçiydim. Çünkü bu takım bizim canımız, hayatımızı etkiliyor. Pazar günleri kazanırsa mutluyuz, kaybederse vücut kimyamız bozuluyor. İlk defa Sakaryaspor’u bu sene beğeniyorum. Takım bu yıl geçmiş yıllara oranlara daha hızlı oynuyor, daha fazla koşuyor, rakip ceza sahasında daha fazla adamla buluşuyor. Şunu da söylemeliyiz ki transferde çok iyi işler yapılmış. Gevşemeden devam etmek lazım. Yeni bir playoff travmasını kaldıramayız. Biz direk şampiyon olmalıyız. Öyle bir gücümüz var. Biz büyük bir kulübüz ve Sakaryaspor bir üst ligi hak ediyor” ifadelerini kullandı.