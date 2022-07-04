Sanayi esnafı haftaya yenilenen yol ile başlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Erenler Sanayi Bölgesinde bulunan 1063. sokakta seri asfalt serimi yapan ekipler, 400 metre uzunluğundaki yolun tamamını yeniledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi tarafından sürdürülen asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Son olarak Erenler Sanayi Bölgesinde bulunan 1063. Sokak’ta seri asfalt serimi yapan ekipler, 400 metre uzunluğundaki yolu baştan sona yeniledi. Bin 500 ton asfaltın kullanıldığı çalışmalarda, yolun her iki bölümünde oluşan aşınma ve deformeler de ekipler tarafından onarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Ekiplerimiz ile birlikte şehrimizin genelinde sürdürdüğümüz asfalt çalışmalarımızı ara vermeden sürdürüyoruz. Havaların elverişli olmasıyla birlikte çalışmalarımızın bir diğer adresi olan Erenler 1063 Sokak’ta asfaltlama ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Şehrimizin en yoğun ulaşım ağlarından biri olan ve sanayi esnafımızın da faaliyet gösterdiği yolun, sanayi esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.