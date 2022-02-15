Sanatseverler bu etkinlikte buluşacak

Sanatseverler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ’Münip Utandı ile Türk Müziği Konseri’ etkinliğinde buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri, söyleşi ve konser programıyla devam ediyor. 16 Şubat Çarşamba günü AKM’de gerçekleştirilecek ‘Münip Utandı ile Türk Müziği Konseri’ etkinliğiyle vatandaşlar ud, kemençe ve kanun eşliğinde keyifli vakit geçirecek. Prof. Dr. Ferdi Koç, Öğretim Görevlisi Tuncay Kardaş ve Öğretim Görevlisi Erhan Bayram’ın yer alacağı programda konserin yanı sıra söyleşi de gerçekleştirilecek. Saat 19.00 da ki konser etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.