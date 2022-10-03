SAMEK’ler için kayıt takvimi açıklandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SAMEK’lerde yeni dönem kayıtları başladı. Karaman, Sapanca, Arifiye, Akyazı, Geyve, Karasu, Kocaali’de gerçekleştirilecek eğitimler için detaylı bilgiler ise www.sakarya.bel.tr adresinden öğrenilebilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem kayıtları bugün başladı. 7 farklı merkezde gerçekleştirilecek SAMEK’lerde 8 farklı alanda eğitimler kursiyerlerle buluşacak. Başvurular 9 Ekim Pazar günü sona erecek. Ardından ise kesin kayıtlar 10-14 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sanat ve Meslek Eğitimi kurslarımızda yeni dönem eğitimlerimizi başlatıyoruz. Karaman, Sapanca, Arifiye, Akyazı, Geyve, Karasu, Kocaali’de yer alan kurs merkezlerimizde 8 farklı alana yayılan ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz eğitimler için başvurularımız 3 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Ön kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. 9 Ekim Pazar gününün ardından 10-14 Ekim tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini gerçekleştireceğiz. Kayıt sürecinin ardından da eğitimlerimize başlayacağız. Detaylı bilgiye 444 40 54 (dahili 3434) numaralı telefondan ulaşılabilir” denildi.