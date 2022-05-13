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Salgının kahramanları bir araya geldi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından 2020-2022 koronavirüs pandemi döneminde sahada görev yapan il genelindeki filyasyon ekiplerine yönelik program düzenlendi.

SAKARYA 13.05.2022, 15:45
Salgının kahramanları bir araya geldi

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından 2020-2022 koronavirüs pandemi döneminde sahada görev yapan il genelindeki filyasyon ekiplerine yönelik program düzenlendi.

Valilik Kampüsünde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Selda Dural, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, sağlık müdürlüğü yöneticileri, ilçe sağlık müdürleri, filyasyon ekiplerinde yer alan hekim, hemşire ve sağlık personeli katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, koronavirüs salgının ülke genelinde görülmesinden itibaren Sakarya’da salgına karşı planlamanın hızlı bir şekilde yapıldığını belirterek, sahada görev yapan filyasyon ekiplerinin cansiperane çalışmasıyla önemli bir başarı elde edildiğini dile getirdi.

İnsanların evlerinden çıkmaya korktuğu, kimsenin kimseye temas etmemek için kaçtığı bir ortamda sağlık çalışanlarının hastalara ulaştığı testler yaparak numuneler toplayıp ilaçlarını verdiğini hatırlatan Öğütlü, “Her zaman söylüyoruz bazı mesleklerin karşılığı maddi anlamda ne yaparsanız yapın ödenmez. Bizde sağlık çalışanları olarak bu kategorideyiz. İşimiz insan sağlığı. Sizlerin önemi salgın döneminde o kadar çok belli oldu ki, bırakın ülkemizi dünya sağlık çalışanlarının nasıl bir sorumluluk yüklendiğini gördü” dedi.

Diğer ülkelerde sağlık çalışanlarının yaşadığı ve yaşattığı sorunlara herkesin tanık olduğunu ifade eden Öğütlü, ülkedeki imkanlar ve yetişmiş insan gücü sayesinde zor günlerin üstün bir çalışmayla atlatıldığını kaydetti. Öğütlü, “Kültürümüzden gelen maneviyatla kimseyi ölüme terk etmediniz, yardımsız bırakmadınız. Ülkemizin sağlık sistemi sizlerin sayesinde çok başarılı bir sınav verdi. Birçoğumuz evinden, ailesinden, çocuklarından aylarca uzak kaldı. İnsanımızın hizmetine koşarken sevdiklerine hastalık bulaştırmamak için yurtlarda, otellerde kaldınız. Dağ, kır, bayır; yağmur, çamur, kar, kış, sıcak demeden sabahlara kadar çalıştınız. Salgın döneminde birçok arkadaşımız görevi başında yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti, şehit oldu. Onları da buradan saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun. Önüne servet dökseniz sizlerin girdiği evlerin kimse girmezdi. Hepinizden Allah razı olsun, önünüzde saygıya eğiliyorum. Salgın kontrol altına alındıktan sonra sizlerle bir araya gelmek istedik ve bu programı düzenledik. Emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yaşanan sürecin başından beri bir idareci olarak birçok olaya vakıf olduklarını dile getiren Vali Yardımcısı Selda Dural, sağlık çalışanları başta olmak üzere salgının kontrol altına alınması için çalışan tüm kurumların mükemmel bir koordinasyon sergileyerek zor şartlarda insanüstü bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti. Dural, “Bu öyle bir şey ki dönüp geriye baktığımızda sanki yaşananlar, yaşadıklarımız rüya gibi. Vakaların yeni çıkmaya başladığı dönemde herkes korku içindeyken, daha bu hastalıkla nasıl başa çıkılacağına dair bir şeyler ortada yokken, aşıdan dahi söz edilmediği bir dönemde sizler görevinizden geri durmadan, hayatınızdan fedakârlıklar yaparak insanımızın sağlığı için var gücünüzle çalıştınız. Bu sürecin başarıyla atlatılmasında sizlerin bu çalışması çok değerli ve kıymetliydi. İnsanüstü bir performans ve aynı zamanda insanüstü bir cesaret örneği sergilediniz. Bende sizlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından salgın dönemindeki başarılı çalışmaları dolayısıyla ilçe sağlık müdürlerine teşekkür belgesi verildi. İl genelinde salgın döneminde filyasyon ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan kesitlerin yer aldığı video gösterimiyle devam eden programda, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Tiyatro Grubu tarafından salgında filyasyon çalışmalarında yaşananların mizahi bir şekilde sergilendiği oyun sahnelendi. İlçelerde filyasyon ekiplerinde yer ve görev alan sağlık çalışanlarının yaşadıkları durumları anlatmasının ardından program, müzik grubunun konseriyle son buldu.

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