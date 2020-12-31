‘Salgın Günlerinde Hayat’ temalı fotoğraf yarışması sonuçları açıklandı

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından “Salgın Günlerinde Hayat” temasıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı. Salgının şehirdeki yansımalarının konu olduğu yarışmada, en iyi 3 fotoğraf seçici kurul tarafından ödüle layık görüldü.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, tarihe tanıklık etmek ve salgın günlerine dair bir hafıza oluşturmak amacıyla “Salgın Günlerinde Hayat” temasıyla fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışma sonucunda üç fotoğraf ödüle layık görülürken, 3 farklı fotoğraf da mansiyon ödülü aldı. Aynı zamanda 30 fotoğraf sergilenmeye hak kazandı.

Yarışmanın tüm katılımcılarına teşekkür eden Başkan Mutlu Işıksu, “Kültür İşleri Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen bu yarışma vesilesiyle, geçirdiğimiz bu zor günleri; hem tarihî, hem de sanatsal olarak bir hafızaya kavuşturmak istedik. Yarışmaya olan ilgiden dolayı mutluluğumuzu ifade ediyor, tüm katılımcılara kalbî teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonucunda, seçici kurul tarafından birincilik ödülünün sahibi Cengizhan Türkoğlu olurken, ikincilik ödülü İhsan Korkut, üçüncülük ödülü de İsa Cıda’ya verildi. Mansiyon ödülleri ise, Mustafa Yiğit ve Ünal Dabak’ın oldu.

30 fotoğraf sergilenme hakkı kazandı

Fotoğraf yarışması seçici kurulu, 30 fotoğrafı sergilenmeye layık buldu. Fotoğrafları sergilenme hakkı kazanan isimler ise şöyle; Abdurrahman Çetin, Ahmet Tarım, Ahmet Turan Kural, Alaattin Şenol, Ali Eşme, Burak Sür, Canan Işık, Cengizhan Türkoğlu, Eren Erenbilge, Funda Atabaş, Halil İbrahim Kahya, Hamza Germiyan, Hasan İçel, Hüsamettin Çağlar, İhsan Korkut, İsa Cıda, Mustafa Yiğit, Orhan Bektaş, Özge Aslankara, Rıdvan Ertürk, Salih Kuş, Sefa Tutar, Serkan Özkan, Ünal Dabak.