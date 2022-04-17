SAKRAD, Erasmus+ ile Avrupa’ya açıldı

Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD), Erasmus+ projesi ile Avrupa’ya açıldı. Bir amatör telsiz derneğinin Erasmus+ projesi ile Avrupa’da yer alması hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, hem de Türkiye düzeyinde amatör telsizcilik alanında ilk oldu.

SAKRAD tarafından, 2020 Erasmus+ teklif çağrısı döneminde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen “Amatör Telsizcilik ve Mobil Cihazların Kullanımında Yenilikçi Yöntemler” adlı proje çerçevesinde İspanya’nın Huelva şehrinde İnercia Digital adlı firma iş birliği ile eğitim kursu planlandı. Erasmus+ projesi çerçevesindeki kurs, pandemi sebebiyle 04-10 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. İspanya’nın Huelva şehrinde, dijital amatör telsizcilikle ilgili yöntemler, stratejiler, dijital amatör telsizin uluslararası kullanımı gibi konularda teorik eğitim, gözlem ve atölye çalışmaları şeklinde gerçekleşen kursa, derneğin yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 6 amatör telsizci katıldı.

SAKRAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürel Özbakış, Erasmus+ süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, “Derneğimiz tarafından yürütülen K-104 Yetişkin Eğitimi Personel Hareketliliği projemizde dijital amatör telsizcilikle ilgili yöntemler, stratejiler, dijital amatör telsizin uluslararası kullanımı konularında uygulama ve eğitim sürecinden geçtik. Bu proje ile SAKRAD üyelerinin amatör telsizcilik konusundaki dijital yetkinlikleri ve yeterliliklerini artırmayı hedefledik. Verimli bir eğitim süreci geçirdik. Projemiz gerek Avrupa Birliği üyesi ülkeler, gerekse Türkiye düzeyinde amatör telsizcilik alanında ilk proje olması münasebetiyle Avrupa komisyonunun da son derece önem verdiği bir proje. İspanya’daki eğitim faaliyetimiz sırasında Türkiye Ulusal Ajansı uzmanları da projemizin çeşitli faaliyetlerine ve atölye çalışmalarına katılarak süreci yerinde gözlemleme fırsatı buldular. Proje faaliyetleri sürecinde yapılan iş birlikleri marifetiyle derneğimiz adına 2023 Erasmus+ teklif çağrısı döneminde büyük ölçekli bir stratejik ortaklık projesinin de temeli atıldı. Ayrıca bu proje ile birlikte derneğimizin ulusötesi ağı da genişletilmiş oldu” şeklinde konuştu.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından fonlanan projenin ikinci hareketliliği Haziran ayının sonlarında 5 gün olarak Almanya’nın Köln şehrinde gerçekleştirilecek. Proje ile ulusötesi hareketliliklerinin yanı sıra yerel düzeyde de proje faaliyetlerini yaygınlaştırma adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek.