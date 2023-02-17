Sakarya’ya 10 bin 42 depremzede geldi

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ülkeyi yasa boğan depremin ardından Sakarya Valiliği koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 10 bin 42 kişi kayıt yaptırdı. Bunlardan bin 152’si KYK Yurtları başta olmak üzere çeşitli yerlerde misafir edilirken, 8 bin 890’unun ise akraba ve tanıdıklarının yanına geldiği öğrenildi.

10 şehri etkileyen depremin ardından birçok vatandaş yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. Bu çerçevede felaket bölgelerinden Sakarya’ya gelen depremzedeler için; Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali, AFAD Sakarya İl Müdürlüğü binası ile 16 ilçe kaymakamlığında kayıt ve kabul masası kuruldu. Valilik koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 10 bin 42 kişi başvurarak kayıt yaptırdı.

Sakarya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “06.02.2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin birçok yerinde büyük bir yıkıma yol açan depremler, milletçe hepimizi derinden sarsmıştır. Depremin ilk anından itibaren Valiliğimiz koordinasyonunda bir merkez oluşturulmuş ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere çeşitli yardımlar toplanmış ve söz konusu bölgelere gönderilmiş, halen yardımlar toplanmaya devam edilmekte olup, deprem bölgelerine ulaştırılmaktadır. Bilindiği üzere; depremlerin etkili olduğu bölgelerden İlimize gelen depremzede vatandaşlarımız için, AFAD İl Müdürlüğümüzde (Adapazarı İlçesi, 15 Temmuz Camili Mahallesindeki binasında), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali ile 16 ilçe Kaymakamlığımızda kayıt ve kabul masası kurulmuş olup, kayıtlar alınmaya halen devam edilmektedir. 17.02.2023 tarihi itibariyle; Valiliğimiz koordinasyonunda kurulan başvuru ve kabul merkezlerine 10 bin 42 kişi başvurarak kayıt yaptırmış olup, bu vatandaşlarımızdan KYK Yurtları, misafirhane vb. yerlerde bin 152 kişi ilimizde misafir edilmektedir. Yine kendi imkanları ile akraba veya tanıdıklarının yanına gelen 8 bin 890 depremzede vatandaşımız bulunmaktadır. Valiliğimizce belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine varsa halen başvurmayan, kendi imkanları ile ilimize gelerek yakınları vasıtasıyla konaklayan depremzede vatandaşlarımızın, kimlik ve iletişim bilgilerini kayıt ve kabul merkezlerine bildirmesi büyük önem arz etmektedir” denildi.