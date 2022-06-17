banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i açıkladı
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
Beytullah’a yüz sürmek tarih oldu
YKS için son uyarılar!
YKS için son uyarılar!
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu
Alişan Lojistik yılın lojistik şirketi oldu

Sakaryaspor taraftarı 57’nci yaşı coşkuyla kutladı

17 Haziran 1965 tarihinde kurulan ve tarihinde birçok başarıya imza atan Sakaryaspor’un 57’nci kuruluş yıldönümü meşale ve tezahürat eşliğinde coşkuyla kutlandı.

SAKARYA 17.06.2022, 21:04
Sakaryaspor taraftarı 57’nci yaşı coşkuyla kutladı

17 Haziran 1965 tarihinde kurulan ve tarihinde birçok başarıya imza atan Sakaryaspor’un 57’nci kuruluş yıldönümü meşale ve tezahürat eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Sakaryaspor taraftarı olan Tatangalar, takımın kuruluşunun 57’nci yıl dönümü çerçevesinde kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Adapazarı Belediyesi önünde toplanan yüzlerce taraftar, Millet Bahçesi’nde son bulan kortej yürüyüşü düzenledi. Millet Bahçesi içerisinde yer alan ‘Eski kale arkası’ olan tribünde toplanan taraftar, ellerindeki meşaleler ve tezahürat eşliğinde takımın kuruluş yılını coşkuyla kutladı.

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu