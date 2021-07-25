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Sakaryaspor forması, Nijerli miniklerin yüzünü güldürdü

Kurban Bayramı dolayısıyla Nijer’de temaslarda bulunan Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş, Nijerli miniklere Sakaryaspor forması hediye etti. Formaları giyen çocuklar ise "Şampiyon Sakarya" tezahüratı yaptı.

SAKARYA 25.07.2021, 14:03
Sakaryaspor forması, Nijerli miniklerin yüzünü güldürdü
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Kurban Bayramı dolayısıyla Nijer’de temaslarda bulunan Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş, Nijerli miniklere Sakaryaspor forması hediye etti. Formaları giyen çocuklar ise "Şampiyon Sakarya" tezahüratı yaptı.

Kurban Bayramı dolayısıyla dünya genelinde 21 ülkede kurban kesimi yapan Kızılay, Nijer’de tonlarca et dağıtımı gerçekleştirdi. Et dağıtımının yanı sıra bölgede çalışmalarını sürdüren Kızılay ekibi, Türkiye’den Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın gönderdiği Türk bayraklı tişörtleri halka dağıttı. Kızılay ekibiyle Nijer’e giden Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erhan Çavuş ise Başkent Niamey’e 115 kilometre uzaklıktaki Tillaberi köyünde yaşayan çocuklara Sakaryaspor forması dağıttı. Formaları üzerlerine geçiren minik çocuklar büyük sevinç yaşarken, Türkçe olarak da "Şampiyon Sakarya" tezahüratı yaptı.
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