Sakarya’nın yolları yeni renkleriyle buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yol çizgilerini sil baştan yenileyerek sürücülere daha güvenli bir sürüş imkanı sunuyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağında yoğun bir mesai sürdürüyor. Grup yollarını, caddeleri, bulvarları ve kavşakları sil baştan yenileyen ekipleri, daha güçlü bir ulaşım ağı için gündüz- gece çalışıyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son olarak Adapazarı şehir merkezi ve ilçelerde çizgilerin yenilenmesi için işlemlere ağırlık verdi.

Çalışmalar kent merkezindeki Eskişehir, Beyazıt, Konyalı Ali Bey, İstanbul, Ankara, Rauf Denktir, Okul Caddeleri’nde ve Geyve’nin Alifuatpaşa, Umurbey, Değirme Caddeler ile Enver Paşa, Eşme, Ağa, İnciksuyu Sokaklarında devam etti. YOL-BAK ekipleri sürücülerin güvenli ve kontrollü bir sürüş yapabilmesi için 55 kilometrelik cadde yoluna termoplastik yol çizgisi imalatı gerçekleştirdi. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, “Sakarya’mızın cadde ve sokaklarına yeni bir renk katmak ve sürücülerimiza güvenli sürüş imkanı sunmak için kent merkezinde ve şehrimizin tüm ilçelerinde sahadayız. Cadde ve sokaklarımızı yeni renkli çizgilerle buluşturuyoruz. Kısa bir sürede 55 kilometre mesafe kat ettik, çalışmalarımız devam edecek” denildi.