Sakarya’nın yerleşimi depreme dayanıklı zeminde yoğunlaşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dernekkırı Afet Yönetimi Eğitim Merkezi projesinin yapımına başladı. Başkan Yüce son dönemde kentsel dönüşüm, yatay mimari ile afet yönetiminde tarihi adımlar attıklarını ve depreme hazır bir Sakarya’yı inşa ettiklerini söyledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, depreme hazırlık ve acil durum senaryolarının yönetimi hususunda önemli projelerin üzerinde çalışıyor. Bunlardan bir tanesi olan Dernekkırı Afet Yönetimi Eğitim Merkezi’nin yapım süreci de son dönemde Başkan Ekrem Yüce’nin talimatıyla hızlanmıştı. Alanın lansman töreninde konuşan Yüce, Sakarya’nın deprem kuşağında yer alması sebebiyle hazırlığın en güçlü şekilde yapılması gereken şehirlerden olduğuna vurgu yaptı. En ağır hasara depremin değil, depreme hazır olmayan yapıların sebep olduğunu ifade eden Yüce, Sakarya’da bu alanda büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade etti. Yatay mimari, kentsel dönüşüm alanında kurdukları Konut A.Ş projesiyle tarihi bir adım attıklarını ifade eden Yüce, yerleşimi depreme uygun güçlü zeminlerde yoğunlaştıracaklarına işaret etti. Öncelikle Yenikent bölgesindeki arazilerde üretilecek konutları vatandaşlara uygun şartlarda sunarak önemli bir adım atacaklarını kaydeden Yüce, bugün yapımına başlanan Dernekkırı Afet Yönetim Eğitim Merkezi’nde ise en ağır senaryolara hazırlık ve eğitim sürecini yürüteceklerini belirtti. Açılacak merkezde yangın söndürme, dumanlı alandan kaçış, VR deprem eğitim, sıvılaşma eğitimi, fay kırılım eğitimi gibi simülasyonların yer alacağını aktaran Yüce, afet durumunda çalışacak eğitimli bir nesil yetiştireceklerinin altını çizdi.

“Afet yönetim altyapısını güçlendireceğiz”

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Yüce, “Yaklaşık 12 bin metrekare arazi içerisinde yapılacak olan Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezimizde; Afet bilincini üst düzeye çıkaracak, vatandaşlarımıza afet eğitimleri sunacak, ayrıca şehir dışından da afet eğitimi için gelecek olanları konuk edeceğiz. Burada afet ve acil durum eğitimlerinin tamamını uzman ekipler eşliğinde, uygulamalı olarak sunacağız. Mutfak Yangın Söndürme Simülasyon Sistemi, Dumanlı Alanlardan Kaçış Simülasyon Sistemi, VR Deprem Eğitim Video Seti, zemin Sıvılaşma Eğitim Modülü, Fay Kırılım Eğitim Modülü sistemlerini içinde barındırıyor. Şehri ihtimal dahilinde olan afetlere karşı hazırlamak ve afet yönetim altyapısını güçlendirmek temel amacımız” dedi.

“Deprem kuşağında bulunmamızın farkındalığıyla çalışıyoruz”

Yüce, Konut A.Ş ile konut üreterek uygun şartlarda satacaklarını belirterek, “99 depreminin şehrimizde bıraktığı acı tecrübelerden hareketle ve deprem kuşağında bulunmamızın farkındalığıyla çalışıyoruz. Sakarya’mızda tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan Konut A.Ş. projemiz; şehrimizdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü bir başlangıç olmasının yanı sıra yatay mimari ve düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına tarihi bir adımdır. Projemiz; Sakarya’mızın zemin açısından sağlam olan bölgelerinden Karaman, Camili ve Korucuk’taki belediye arazilerinde yapılacak olup kar payı gözetmeksizin ürettiğimiz konutlara uygun fiyat ve ödeme kolaylığıyla sahip olunacaktır” diye konuştu.