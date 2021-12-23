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Sakarya’nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
SAKARYA 23.12.2021, 12:00
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 18-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Minikler Bölge Şampiyonasını başarıyla tamamladı. Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Büyükşehir Belediyespor 3. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.