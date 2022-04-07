Sakarya’nın geleceğine gençlerle birlikte yön verilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre katkı sağlayacak projeyle gençlerin vizyoner bakış açısını gün yüzüne çıkaracak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından, ’Üret, Karar Ver, Uygula’ ilkesiyle atölye düzenlenecek. Atölyede en iyi proje Sakarya Şehircilik Ödülü’nün sahibi olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre katkı sağlayacak proje ile gençlerin vizyoner bakış açısını gün yüzüne çıkaracak. 31 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuruların alınacağı proje atölyesi için ayrıntılı bilgilere ise belediyenin internet sitesi adresinden ulaşılabilecek.

"Gençlerin enerjisine ihtiyacımız var"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından ‘Sakarya’nın Geleceğine Yön Ver’ paylaşımıyla duyurduğu proje atölyesine ilişkin, "Kalkınma yerelden başlar ilkesi ile her alanda projeler üretiyoruz. Şehrimiz marka şehir olma yolunda ilerliyor. Ama gençlerin enerjisine ihtiyacımız var. Genç kardeşlerimiz fikirlerinizi geliştirin, gelecek bakış açınızla proje haline dönüştürün, uygulama sürecine dahil olun, çalışmayı hemşerilerimizin beğenisine sunarak birinci olan projenizi belediyemiz uzmanları ile geliştirin ve bizde uygulayalım. Bu yöntem ile şehrimizin geleceğine siz yaptığınız projelerle karar verin" dedi.

Seçilen proje uygulanması için ilgili daire başkanlığı gerekli hazırlıkları yapacak

Konuyla ilgili Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ön değerlendirmeyi geçen projeler, belediyemiz tarafından oluşturulan jüri komisyonunca belirlenen kriterlere göre birbirinden bağımsız bir şekilde değerlendirilip toplam puan oluşturulacak. Jüri komisyonunda şehirde bulunan iki üniversitenin gençlik temsilcileri ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi temsilcisi de yer alacak. Oylama neticesinde en çok oy alan proje birinci olarak seçilecektir. Seçilen proje uygulanması için ilgili daire başkanlığı gerekli hazırlıkları yapacaktır. Çevre ve Su Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Gençlik, Spor ve Kültür, Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik, Sosyal Hizmetler ve Dijitalleşme olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilecek olan atölyede birinci olan projeye Sakarya Şehircilik Ödülü, ilk 10’a giren projelere de katılım teşvik ödülü verilecektir" denildi.