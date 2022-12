Sakarya’nın en özel fotoğraflarının ödülleri sahiplerini buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Sakarya Bir Başka Fotoğraf Yarışması’nın sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Jüri üyeleri tarafından seçilen 50 fotoğraf arasından birinci, ikinci ve üçüncü olan eser sahiplerine para ödülü ve günün anısına hazırlanan hediyeler takdim edildi. Yarışmaya bu yıl toplamda 334 fotoğraf sanatçısı bin 416 fotoğraf ile katılım sağladı. Başkan Yüce, ödül töreni sonunda yarışma için hazırlanan serginin açılış kurdelesini keserek fotoğraf sergisini gezdi, fotoğrafları yakından inceledi. Yüce, “Büyükşehir olarak Sakarya’nın tanıtımı için uğraş veren her bir fotoğraf sanatçısını en güçlü şekilde destekliyoruz. Sakarya’ya aidiyet duygusu hisseden her sanatçı, bu şehre bir eser bıraktı. İnsanın yaşamı boyunca iz bırakan, eser bırakan olması çok kıymetlidir. Bu vesile ile memleketimize bakış açılarıyla değer katan, şehrimizin güzelliklerini yansıtan her bir sanatçımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Öte yandan, AKM’de düzenlenen programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra büyükşehir bürokratları, fotoğraf sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.