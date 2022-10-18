Sakarya’nın 25 mahallesinde sondaj çalışması yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kaynaklarla şehrin içme suyu geleceğini garanti altına almak için 8 ilçede toplam 25 mahallede sondaj çalışması yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yürüttüğü çalışmalar neticesinde Sakarya’nın su kaynaklarına yenilerini ekliyor. Şehrin farklı noktalarında yapılması planlanan çalışmaların yanı sıra, tamamlanan sondajlar sayesinde bugüne kadar 45 litre kapasiteli içilebilir su kaynağı Sakarya’ya kazandırıldı. 18 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak kapasitedeki suların analizleri uzman kişiler tarafından ileri teknoloji cihazlar sayesinde yapıldı. Bu çerçevede Geyve’de 5, Kocaali’de 4 ve Sapanca’da bir mahallede tamamlanan sondaj çalışmalarının yanı sıra 2022 yılının sonuna kadar Ferizli, Hendek, Karasu, Karapürçek ve Kaynarca ilçelerinde de 15 içme suyu kuyusunda da çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.