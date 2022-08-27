Sakaryalı fotoğrafçılara ödül

İstanbul’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına katılan Sakarya’nın serbest fotoğrafçıları ikincilik, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görüldü.

Sakarya’nın tecrübeli fotoğrafçıları, İstanbul’daki festivale ortaya çıkardıkları eserlerle damga vurdu. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel, kültürel değerlerin ön plana çıktığı Etnospor Kültür Festivali’nde, ‘Kültürel Aktiviteler ve Geleneksel Çocuk Oyunları’ fotoğraf yarışmasına Sakaryalı 4 fotoğrafçı imzasını attı. Serbest fotoğrafçılarından İhsan Korkut, misket oynayan çocuk temalı fotoğrafıyla yarışmada 2’nci oldu. Yine çocuk ve oyun temalı fotoğraflarla Cengizhan Türkoğlu mansiyon ödülü, Çiğdem Sorgut, Alaattin Şenol ve Tekin Özcan ise sergileme ödülü aldı.