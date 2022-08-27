Sakaryalı fotoğrafçılara ödül
İstanbul’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına katılan Sakarya’nın serbest fotoğrafçıları ikincilik, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görüldü.
İstanbul’da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali’nde gerçekleştirilen fotoğraf yarışmasına katılan Sakarya’nın serbest fotoğrafçıları ikincilik, mansiyon ve sergileme ödüllerine layık görüldü.
Sakarya’nın tecrübeli fotoğrafçıları, İstanbul’daki festivale ortaya çıkardıkları eserlerle damga vurdu. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilen ve geleneksel, kültürel değerlerin ön plana çıktığı Etnospor Kültür Festivali’nde, ‘Kültürel Aktiviteler ve Geleneksel Çocuk Oyunları’ fotoğraf yarışmasına Sakaryalı 4 fotoğrafçı imzasını attı. Serbest fotoğrafçılarından İhsan Korkut, misket oynayan çocuk temalı fotoğrafıyla yarışmada 2’nci oldu. Yine çocuk ve oyun temalı fotoğraflarla Cengizhan Türkoğlu mansiyon ödülü, Çiğdem Sorgut, Alaattin Şenol ve Tekin Özcan ise sergileme ödülü aldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0