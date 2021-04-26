Sakarya’dan Şırnak’a 1 tır dolusu gıda kolisi yola çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla hazırlanan 1 tır dolusu gıda malzemesi kardeş şehir ilişkileri kurulan Şırnak’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla hazırlanan 1 tır dolusu gıda malzemesi kardeş şehir ilişkileri kurulan Şırnak’a ulaştırılmak üzere yola çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda dualarla gerçekleştirilen uğurlama töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Kenan Sofuoğlu, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, STK temsilcileri, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Başkan Yüce, hayır sahiplerine destekleri dolayısıyla teşekkür ederek, bin 500 erzak kolisinin kardeş şehir Şırnak’ta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını dile getirdi.

Ramazan’ın dayanışma ve paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ekrem Yüce, “Hayır sahiplerine böyle bir organizasyonun içerisinde yer aldıkları için şükranlarımı sunuyorum. Kardeş şehrimiz Şırnak’a bin 500 gıda kolisinden oluşan 1 tır dolusu yardım malzemesini dualarla uğurluyoruz. Ramazan’ın manevi ikliminde Sakarya’dan Şırnak’a gönül köprüleri kuruyor, tır ile sadece gıda malzemelerini değil, iyiliği, güzelliği, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Rabbim yeryüzünün tamamında iyiliğin ve güzelliğin hakim olması için mücadele edenlerin yardımcısı olsun” dedi.