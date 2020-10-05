Sakarya’daki patlamayan yaralı kurtulan sürücüden sağlık çalışanlarına teşekkür
SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE 3 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU PATLAMADA YARALANAN KAMYON ŞOFÖRÜ, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ YENİKENT DEVLET HASTANESİ ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ.
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 3 askerin şehit olduğu patlamada yaralanan kamyon şoförü, tedavi gördüğü Yenikent Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.
Hendek ilçesinde havi fişek fabrikasının patlaması sonrasında zarar görmeyen patlayıcılar Adapazarı Taşkısığı mevkisinde kontrollü bir şekilde imha edilirken bir patlama yaşanmıştı. Meydana gelen patlamada 3 asker şehit olurken 9 kişide yaralanmıştı. Patlamanın meydana geldiği aracı kullanan ve olay sonrası ağır yaralanarak iki bacağını kaybeden kamyon şoförü Fatih Üretmen, tedavi görerek taburcu olduğu Yenikent Devlet Hastanesini ziyaret etti. Başhekimi Dr. Adil Murat Akgül ile hastane yöneticilerini ziyaret eden Üretmen, iyileşme sürecinde hastane çalışanlarının gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı kendisi ve ailesi adına teşekkürlerini illetti.
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2