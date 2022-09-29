Sakarya’da yaya geçitleri kırmızıya boyandı, öğrenciler bilgilendirildi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak için ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarına karşı vatandaşları duyarlı hale getirmek için ‘Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu’ sloganı ile başlatılan etkinlik çerçevesinde Sakarya’da yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Adapazarı Yazlık Caddesi üzerinde Türk-İş İlkokulu ve Asayiş Şube Müdürlüğü arasındaki yaya geçidinde gerçekleştirilen etkinliğe; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, emniyet görevlileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Proje çerçevesinde trafik ışıklarının olmadığı bölgelerde yaya geçitleri sembolik olarak kırmızıya boyandı. Etkinlik toplu halde karşıdan karşıya geçiş, araçlara broşür dağıtımı ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.