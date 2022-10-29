Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kubar esrar, kenevir ile metamfetaminin ele geçirildiği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde İhsaniye Mahallesi’nde bulunan bir adrese baskın düzenlendi. S.R. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 800 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 15 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi.