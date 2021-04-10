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Sakarya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yılı kutlandı

Sakarya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yıl dönümü salgın tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

SAKARYA 10.04.2021, 13:31
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Sakarya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yılı kutlandı

Sakarya’da Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yıl dönümü salgın tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 176’ncı yıl dönümü sebebiyle Sakarya’da çelenk bırakma töreni düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya başta olmak üzere şube müdürleri ve emniyet personelleri katıldı. Emniyet Müdürü Kaya’nın Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sone erdi. Tören sonunda İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, emniyet personelinin Polis Haftası’nı kutladı.
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