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Sakarya’da ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Spor aşkı engel tanımaz’ projesi çerçevesinde Sakarya’da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Gerçekleşen etkinlikte sporcuların gösterileri büyük ilgi gördü.

SAKARYA 19.05.2022, 15:22
Sakarya’da ‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde yürütülen ‘Spor aşkı engel tanımaz’ projesi çerçevesinde Sakarya’da özel eğitim okullarına spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Gerçekleşen etkinlikte sporcuların gösterileri büyük ilgi gördü.

‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ projesi çerçevesinde 81 ilde 500 özel eğitim kurumuna ulaştırılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden yola çıkan ve 30 farklı branşta kullanılacak spor malzemeleri, Sakarya’da da 6 özel eğitim kurumu öğrenci ve idarecilerine teslim edildi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen programda özel eğitim okulu öğrencilerinin hazırladığı halk oyunu, mehter ve sahne gösterileri izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Spor malzemelerinin dağıtımının gerçekleştirildiği programda, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Musa Zor, aileler ve öğrenciler katıldı.

“30 farklı branştaki birçok spor malzemesi özel eğitim okullarımıza teslim edilecek”

Gençlik ve Spor Bakanlığının en önemli misyonlarından birinin de sporun toplumun tüm katmanlarına ulaştırılması olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Proje ile spor malzemelerinin tüm ülke sathında okullarımızla buluşması, özel çocuklarımızın spora ulaşması hedeflenmiştir. Cumhurbaşkanımızın haberini verdiği 500 özel eğitim okuluna 27 bini aşkın spor malzemesi içeren tırlar yola çıkmış, şehrimizde de 6 özel eğitim okuluna teslim edilecek spor malzemeleri il müdürlüğümüzce teslim alınmıştır. Proje çerçevesinde 30 farklı branştaki birçok spor malzemesi özel eğitim okullarımıza teslim edilecek. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Özel eğitim okullarımızda 3 bini aşkın öğrencimize hizmet sunmaktayız”

3 bini aşkın öğrenciye hizmet verdiklerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, “81 ilimizde bakanlığımıza bağlı 500 özel eğitim okullarımızla buluşacak spor malzemeleri Cumhurbaşkanlığı külliyemizden yola çıktı. İlimizde de 6 özel eğitim kurumuna teslim edilecek malzemelerin dağıtımı için bir aradayız. Özel eğitim okullarımızda 3 bini aşkın öğrencimize hizmet sunmaktayız. Özel çocuklarımızı sporla kucaklayacağımız bir etkinlikte buluşmak son derece mutluluk verici. Spor Sakarya projemiz ile her öğrencimizin en az 1 spor branşıyla ilgilenmesini sağlama hedefindeyiz. Yetenek Sakarya projemizi de Valimizin himayelerinde şehrimizle buluşturduk. Çalışmalarımıza destek sağlayan herkese teşekkür ediyor, paydaş olduğumuz tüm kurumlara şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

“İnsan doğduğu günden ölüme kadar spor yapar”

‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ projesine himayeleriyle güç katan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “81 ilde olduğu gibi şehrimizde de Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı 6 özel eğitim kurumuna teslim edeceğimiz 30 farklı branştaki spor malzemelerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnsan doğduğu günden ölüme kadar spor yapar. Spor bir tutkudur, bir aşktır. İnsan sağlığı için büyük önemi olan, özel öğrencilerimizin de sosyal yaşama aktif katılımını sağlayan bir alandır. İnşallah değerli öğrenci kardeşlerimiz sporda sağlanan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil edeceklerine inanıyorum. Hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Sakarya Spor alanında çok güzel yatırımların yapıldığı bir şehir”

Spor malzemelerinin özel eğitim okulları ve öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, “Sakarya bir spor şehri. Spor alanında çok güzel yatırımların yapıldığı bir şehir. Tüm kurumlarımızın spora özel bir önem gösterdiklerini biliyor, her birine ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnsanlığı merkeze alan bir medeniyetin mensuplarıyız. Gençlerimize dönük çok güzel çalışmalar var. Hep birlikte geleceğimizi emanet edeceğimiz, gözleri pırıl pırıl olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirelim. Bugün de özel öğrencilerimiz için 30 farklı branştaki spor malzemelerini takdim ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve eşi hanımefendiye şükranlarımı sunuyorum. Öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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