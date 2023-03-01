Sakarya’da sağlık turizmi konulu toplantı yapıldı

Sakarya Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yetkililerinin de katılımıyla “Sağlık Turizmi” konulu toplantı gerçekleştirildi.

Sakarya Sanat Galeri’sinde gerçekleştirilen toplantıya Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü ile yıldızlı konaklama tesisleri ve sağlık yetki belgeli tesislerin (hastane, tıp merkezi, muayenehane vb.) temsilcileri katıldı. Sağlık turizmi konusunda sağlık turizmi paydaşları ile iş birliğini arttırmak, Sakarya’yı sağlık turizmi alanında uluslararası alanda tanıtmak ve yetkili sağlık tesisleri ile konaklama tesislerini bir araya getirmenin maksatlandığı söz konusu toplantıda Sağlık Turizmi konusunda yapılması gereken çalışmalar ve iş birliği konuları değerlendirildi.

Sakarya’nın Sağlık Turizmi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğu, önceliğin ise uluslararası platformda sağlık turizmi alanında tanıtımın yapılması konusunda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) bir proje sunulması, Sakarya’da faaliyet gösteren seyahat acentalarının Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaları konusunda teşvik edilmesi toplantıda değerlendirilen konular arasındaydı. Ayrıca Sağlık Turizmi konusunda çalıştay düzenlenmesi fikri öne çıkarak öncesinde bir alt komisyon kurulup çalışmalara başlanması karara bağlandı. Değerlendirme ve istişarelerin ardından toplantı tamamlandı.