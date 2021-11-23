Sakarya’da Resul Dindar rüzgarı esecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kasım Ayı Kültür programı kapsamında ünlü sanatçı Resul Dindar’ı Sakaryalılarla buluşturacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da kültür, sanat ve etkinlik anlamında birbirinden farklı programlar organize ediyor. Kasım Ayı Kültür Etkinlikleri takvimi kapsamında Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi’nde Karadeniz müziğinin önemli isimlerinden olan Resul Dindar, sevenleriyle buluşacak. Saat 19.00’da başlayacak ve Karadeniz müziğiyle Sakarya’da unutulmaz bir gece yaşanacak.