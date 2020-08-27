Sakarya’da okullar eğitim-öğretime hazır

Korona virüs salgının yaşandığı ilk günden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli şekilde il genelindeki tüm okullarda topyekun seferberlik ilan edildi. Salgın sürecini verimli bir şekilde değerlendiren Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, tüm kadrolarıyla il genelindeki okullarımızı eğitim-öğretime hazır hale getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, salgın kapsamında kurumlarımızın tamamının dezenfekte edildiğini, fiziksel olarak alınması gerekli tedbirler kapsamında uyarı levhaları, afişler, dezenfeksiyon noktaları, sosyal mesafe kuralları, maske temini ve kullanımı uygulamalarının yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesinin sağlandığını kaydetti.

Sakarya’daki okulların eğitim-öğretime hazır olduğunu gösteren ilçelerimizin videolarının İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında her gün yayımlandığını aktaran Fazilet Durmuş, yapılan çalışmalar kapsamında tüm dersliklerin, Milli Eğitim Bakanlığının talimatları ve genelgeleri doğrultusunda düzenlendiğini, temizliğinin azami ölçülerde sağlandığını, derslik girişlerine uyulması gereken tüm kuralların asıldığını belirtti. Durmuş, Sakarya MEM’in Facebook, Twitter, Instagram hesaplarında şu ana kadar Adapazarı, Akyazı, Arifiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların eğitim-öğretime hazır olduğuyla ilgili yayımlanan paylaşımlara alfabetik sıraya göre her gün bir ilçe müdürlüğü videosuyla devam edileceğini kaydetti.

Korona virüs tedbirleriyle ilgili olarak “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu”nun öngördüğü çalışmaların ilçe milli eğitim müdürlerinin liderliğinde okul yöneticileri ve görevli personeller tarafından en ince ayrıntısına kadar yerine getirildiğini ifade eden Durmuş, “2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Mesleki eğitim çalışması vesilesiyle öğretmenlerimiz okullarına kavuştular. Şimdi sıra öğrencilerimizde. 21 Eylül’de okullarımızı hep birlikte açmayı ümit ediyoruz. Okullarımızın hazırlanmasında özveriyle görev yapan eğitim camiamızın tüm fertlerine çok teşekkür ederim” dedi.